عاجل.. الحكومة: بدء صرف زيادة تكافل وكرامة 15 أبريل المقبل

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، بدءا من شهر أبريل المقبل.

وقالت إن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية، على مواجهة أعباء الحياة، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وأضافت أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم، والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.