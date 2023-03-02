مستشار وزيرة التضامن صلاح هاشم: الرئيس قرر رفع دعم «تكافل وكرامة» 25%

أشاد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023.

وأوضح أن الرئيس أصدر حزمة من برامج الإجتماعية للتخفيف من معاناة المواطن المصرى، وتزامنا مع تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة بإرتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وأزمة الغذاء وسلالسل الإنتاج، بما يعود بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال مخصصات بالجهاز الإدارى للدولة حسب فئاتهم الوظيفية، ومنح امتيازات خاصة للدرجات السادسة والخامسة والثالثة، ومزايا فى الأجور لأول مرة لحملة الماجستير والدكتوراة.

تفاصيل قرر رفع الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

وأضاف الدكتور صلاح هاشم في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر رفع الدعم النقدى «تكافل وكرامة» للتخفيف عن كاهل الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بزيادة 25%، لافتا إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكدت أن هناك 10 ملايين و885 ألف و757 مستفيد من المعاشات والمستحقين للمعاش.

ونص قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نص فى المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15، مما يؤكد زيادة المعاشات قبل موعدها الأصلى بثلاثة أشهر.

صرف معاشات شهر مارس

ويواصل أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مارس لليوم الثالث على التوالى، من أى ماكينة صرف آلي خاصة بالبنوك أو الخاصة بالبريد، أو الصرف من منافذ شركة فورى أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ليوضح بنك ناصر الإجتماعى أن يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بشكل مستمر، تزامنا صرف معاشات شهر مارس 2023.