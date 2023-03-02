تفاصيل صرف مرتبات أبريل للموظفين بالزيادة الجديدة.. الحد الأدنى 500 جنيه

تعتزم وزارة المالية خلال الأيام المقبلة إصدار الكتاب الدوري الخاص بمواعيد صرف الأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، لشهور أبريل، مايو ويونيو 2023 كإجراء دوري متبع كل 3 شهور.

وتصدر وزارة المالية كتاب دوري كل 3 أشهر لتحديد مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة، وخلال الفترة المقبلة يجرى إصدار الكتاب الخاص بشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2023، وهي الشهور التي ستشهد بدء صرف جدول الأجور الجديد اعتبارا من أبريل، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص بقيمة 500 جنيه، ليصبح 3500 جنيه.

صرف مرتبات مارس يوم 18

وخلال إعلان مواعيد صرف مرتب شهر مارس، أعلنت وزارة المالية أنه يجرى تبكير موعد صرف المرتبات لشهر مارس على أن تبدأ يوم 18 مارس، لتراعي بذلك حلول شهر رمضان والذي من المقرر أن يبدأ في 22 مارس.

ومن المتبع خلال السنوات الماضية عن وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتبات قبل المناسبات الدينية والأعياد، وذلك لتوفير الأموال للمواطنين التي قد يحتاجون إليها خلال عطلات الأعياد.

موعد صرف مرتبات أبريل

ومن المتوقع أن تتخذ وزارة المالية نفس النهج خلال مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل، وتقديم موعد صرف المرتبات قبل عطلة عيد الفطر المبارك ليجرى صرف المرتب قبل إجازة العيد والتي تصل لـ4 أيام.

وتراعي وزارة المالية في كل شهر أن تكون مواعيد صرف المرتبات بعيدة عن أيام العطلات والأعياد الرسمية والطويلة، وذلك لعدم تأخير صرف مستحقات العاملين بسبب توقف العمل الإجازات، وفق ما نص عليه الكتاب الدوري الأخير.