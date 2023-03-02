صاحبة مشروع «ىسحر الطبيعة» عن تكريمها من الرئيس: أشعر بالفخر والسعادة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أماني فولي محمد، وهي من النماذج الشابة في المنيا، لتميزها في عمل مشروع فريد من نوعه تم تصنيفه من أفضل المشروعات عالمياً.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية والاسكان بمدينة المنيا الجديدة، اليوم الخميس، حيث عبرت الفتاة عن سعادتها البالغة بتكريمها من الرئيس الذي يولي اهتماما خاصا بالمشروعات الريادية لشباب مصر ويقدم لهم كافة أشكال الدعم.

تشعر بالفخر لتكريمها من الرئيس

وقالت الفتاة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها ستظل تشعر بالفخر لتكريمها من رئيس الجمهورية، لأنها قدمت مشروعا تحت مسمى «سحر الطبيعة»، الذي يقدم منتجات البسكويت والشاي من نباتات «المورينجا» الذي يعد أحد النباتات الطبية والعطرية، الذي صنفته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أهم وأفضل المشروعات في محافظة المنيا.

من هي أماني محمد التي كرمها السيسي؟

أماني محمد من مواليد 1996، وهي خريجة كلية زراعة جامعة المنيا عام 2018، وحاصلة على ماجستير في النباتات الطبية والعطرية.

أطلقت الفتاة مشروعها العام الماضي تحت مسمى «سحر الطبيعة»، الذي يقدم منتجات البسكويت والشاي من نباتات «المورينجا» الذي يعد أحد النباتات الطبية والعطرية، صنف المشروع ضمن أفضل المشروعات على مستوى محافظة المنيا ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

حصلت أماني على جائزة أفضل منتج غذائي مبتكر من النباتات الطبية والعطرية في مهرجان النباتات العطرية، وشاركت ابنة المنيا في معرض «فوود أفريكا» الذي أقيم في محافظة القاهرة.