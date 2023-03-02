مصرع 3 وإصابة 13 شخصا في حادث مروري بالشرقية
كتب:
نظيمه البحرواي
08:16 م | الخميس 02 مارس 2023
صورة أرشيفية
لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 13 آخرين في حادث تصادم سياراة ملاكي وأتوبيس وميكروباص بطريق بلبيس - السلام .
مصرع 3 وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالشرقية
تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وميكروباص وملاكي، بطريق بلبيس - السلام ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح وسحجات.
نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي
وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لمباشرة الواقعة و تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات القريبة في بلبيس ، لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثث المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.