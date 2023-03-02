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مصرع 3 وإصابة 13 شخصا في حادث مروري بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
08:16 م | الخميس 02 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 13 آخرين في حادث تصادم سياراة ملاكي وأتوبيس وميكروباص بطريق بلبيس - السلام .

مصرع 3 وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالشرقية 

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وميكروباص وملاكي، بطريق بلبيس - السلام ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي 

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لمباشرة الواقعة و تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات القريبة في بلبيس ، لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثث المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

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بقلم نظيمه البحرواي