إنقاذ لاعب سبورتنج «بلع لسانه» في مباراة بدوري الدرجة الثانية

وسط تعالي أصوات الجمهور أثناء مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الثانية بين نادي جمهورية شبين ونادي سبورتينج، سقط محمد عادل عبد الرحمن لاعب نادي سورتنج على الأرض إثر تصادم مع لاعب وسقط دون أي حركة.

إنقاذ لاعب سبورتنج بعد ابتلاع لسانه

ثوانٍ معدودة وانتقل فريق الطبي المتواجد في الملعب بقيادة المسعف عزت الشحات صقر، وسائق الإسعاف عماد الدين محمد عبد الله، لمحاولة إنقاذ اللاعب بعدما تبين ابتلاع لسانه بسبب التصادم في الكرة المشتركة بين اللاعبين.

«تدخلت فورا إلى أرض الملعب بعد سقوط اللاعب لأنني شعرت أن الإصابة خطيرة، واتضح أنه بلع لسانه»، بهذه الكلمات بدأ المسعف عزت الشحات صقر، الذي أنقذ اللاعب حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه أجرى الإسعافات الأولية للاعب بفتح مجرى الهواء له لكي يتنفس بشكل طبيعي، واستكمل باقي الإجراءات الطبية لإنقاذ حياته .

لاعب سبورتنج استكمل المباراة بعد إنقاذ حياته

وأضاف عزت الشحات، أنه جرى الاطمئنان على اللاعب وتأكد أنه سليم 100%، مشيرا إلى أن طبيب الفريق الدكتور شادي دخل أيضا إلى أرضية الملعب وتأكد من الحالة الصحية للاعب.

ولفت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، استكمل المباراة بعد التأكد من حالته الصحية وأنه جاهز لاستكمال المباراة، مؤكداً أن اللاعب وجه لهم الشكر على إنقاذ حياته بعد انتهاء المباراة بين فريقي جمهورية شبين وسبورتنج.

وأوضح أن هذه المرة الثانية التي ينقذ فيها لاعب كرة قدم خلال شهر، بعدما أنقذ لاعب آخر في دوري الدرجة الثالثة الشهر الماضي وتم تكريمه من رئيس هيئة الإسعاف برفقة أصدقائه .