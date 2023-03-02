«السياحة»: سيناء تمتلك كنوزا من الآثار تنتمي إلى العصور التاريخية

قالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن سيناء تمتلك كنوزا من الآثار تنتمي إلى العديد من العصور التاريخية، وتشهد حاليا حالة من التنمية في عدة مجالات مختلفة لا تقتصر على مجال السياحة فقط.

وأضافت من خلال تقرير لها أن الدولة أنفقت ما يقرب من 610 مليار جنيه مصري على تنمية سيناء، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

- إشراق عصر جديد في سيناء بعد التنمية

وأوضح التقرير أن الاهتمام بمختلف مجالات التنمية، عصب صناعة السياحة، مؤكدا أن وصول معدات التنمية إلى هناك يعني إشراقة عصر جديد في تنمية سيناء.

ومن جهته، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن سيناء تعد عاصمة السياحة في منطقة الشرق الأوسط لما تمتلكه من مقومات جذب السائح المرتقب لتلك البقعة من العالم، مشيرا إلى توقعات اللجنة، أن تحظى سيناء بالنصيب الأكبر من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، خاصة بعد تنمية شمال سيناء، متوقعا أن تحظي محافظة شمال سيناء بحضور جيد في صناعة السياحة عقب انتهاء الحكومة من تنميتها.

سيناء ستكون جاذبة للاستثمارات

وتوقع عثمان أن تكون سيناء أبرز محطات جذب الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية داخل الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سيناء تضم إلى جانب الجبال والمحميات الطبيعية ومنتج سياحة المغامرة، المعالم الأثرية مثل قلعة صلاح الدين، وهي منطقة جذب للسياحة من جنوب شرق آسيا، فضلا عن طريق المحمل الذي يطلق عليه طريق الحج القديم إلى الأراضي المقدسة، وعيون موسى، بمنطقة راس سدر التي تضم 12 عينا للعلاج الطبي.

تنمية سيناء بشكل كامل شمال ووسط

وأوضح «عثمان» أن اتجاه الدولة المصرية نحو تنمية سيناء بشكل كامل شمال و وسط إضافة إلي جنوب سيناء، يرفع من قدرات تلك البقعة العظيمة من مصر في جذب استثمارات متنوعة خاصة وأن السياحة تقوم على 74 صناعة أخرى تخدمها، ما يرفع من قدرات الحكومة مع المستثمرين على خلق فرص عمل للشباب، لا تقف عند قطاع السياحة فقط لكنها ترتبط أيضا بالعديد من الحرف الأخرى، وفي القلب منها الحرف التراثية.

وأكد تقريرلجنة تسويق السياحة الثقافية حول تنمية سيناء، أن تشهد طفره في جذب المزيد من المشروعات الفندقية، تتحول إلى مركز عالمي لجذب سياحة المؤتمرات.