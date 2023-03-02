«صنايعية مصر»: 3 غلطات قضت على خط بارليف.. وكشفها باقي زكي يوسف

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن العسكري قوام النصر، لكن التفاصيل كانت لها صنايعية آخرين، فبعد انتهاء جيش العدو في بناء خط بارليف، العالم قال للمصريين «هارد لك»، هذا الساتر علامة في تاريخ التحصينات، بناء لا يحتوي على غلطة واحدة، حتى ظهور باقي زكي يوسف.

3 غلطات تقضي عليه

وأضاف «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، أن باقي زكي يوسف هو ضابط شاب قال لقياداته إن هذا الساتر لا يوجد به غلطة واحدة لكنه يحتوي على 3 غلطات تقضي عليه.

وأوضح أن باقي زكي يوسف ضابط جرى انتدابه للعمل في مشروع السد العالي، وكان واحد من المسؤولين عن تدمير الجبال المحيطة في منطقة بناء السد، وهناك تعلم شيء مهم.

خط بارليف مبني بزاوية مائلة

ولفت أنه عندما أنهى باقي زكي يوسف انتدابه، وعادل لمكانه في سلاح المركبات استلم الخدمة وجاءت وقفته أمام الساتر الترابي، وتذكر جبال أسوان، فقال لقياداته إنه الساتر من تراب وهذه أول غلطة، والغلطة الثانية أنه مبنى بزاوية مائلة 180 درجة، والغلطة الثالثة أنه على حرف شط القناة.