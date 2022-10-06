«قاهر خط بارليف» في ضيافة قصر ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، محاضرة بعنوان «أكتوبر انتصار غيّر بوصلة التاريخ»، في بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية، مع قاهر خط بارليف البطل إسماعيل بيومي.

«قاهر خط بارليف» يروي تفاصيل إصابته في حرب أكتوبر

وقال بيومي، أحد أبطال نصر أكتوبر وصاحب لقب «قاهر خط بارليف»، إنّه أصيب حين ضرب العدو صاروخًا في القارب الذي يقوده هو وزملائه، وفقد ذراعه وعينه خلال معركة العبور، متابعا أنّه كان في الجيش الثالث بمحور الجناين بالسويس، وجرى تنفيذ المهمة تحت قصف النيران، وبدأوا تأمين المعابر منعًا لتسلل العدو.

وأوضح أنّه شهد الحروب التي خاضتها مصر، واصفًا شعوره بعد العبور العظيم بأنّهم «وحوش كانت محبوسة»، وأضاف أنّه كان أول جندي يتدرب على سلاح المهندسين ومضخات المياه لاقتحام خط بارليف، بمدرسة الجلاء في الإسماعيلية، وأنّ الخبراء العسكريين العالميين قالوا إنّ تفجير خط بارليف يحتاج إلى قنبلة نووية.

كما نظم بيت ثقافة القنطرة شرق، اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران، حيث قدّم بعض الأطفال قصائد عن انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف، وأدار اللقاء مدير البيت.