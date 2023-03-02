الرئيس يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا.. ويوقع على لوحة تذكارية من تصميم الطلاب

تفقَّد الرئيس عبدالفتاح السيسى مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة، اليوم، وشهد عدداً من العروض الفنية بالمسرح المدرسى، والتقط صورة تذكارية مع الطلبة وأسرهم، وحرص طلاب مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة على إهداء صورة تذكارية من تصميمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى تحمل اسمه وشعار «تحيا مصر»، وطلبوا من الرئيس أن يوقع عليها، ورد السيسى مبتسماً: «حاضر».

وقال أحد الطلاب: «مدرستنا تهتم بالطلاب الموهوبين فى العلوم والتكنولوجيا، ونتعلم فى stem مهارات كثيرة جداً تنفعنا فى سوق العمل، أساسها مبادئ البحث العلمى وعمليات التصميم الهندسى، ومهارات مثل حل المشكلات ومهارات العرض والاختراع والابتكار ومحو الأمية الرقمية».

وأضاف: «هناك إحصائية على مستوى العمل تقول إن نصف الوظائف تعانى من نقص مهاراتنا، و75% من الوظائف بالمستقبل ستكون فى حاجة إلى المهارات التى نتعلمها، و90% من الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة ستتحول من الورقى إلى الرقمى».

وأوضح: «نظام التعليم فى stem مختلف عن أى نظام آخر، لأن كل تيرم يتكامل بين المادة العلمية والأنشطة، ويكون مرتبطاً بتحدٍّ من تحديات مصر الكبرى، مثل تقليل التلوث وتغير المناخ، كما أن المدرس لا يكون موجهاً لكنه مشرف للمعلومة وهو من يعلمنا مبادئ البحث العلمى التى تنفعنا فى الـcapstone».

وأكد أن الـcapstone هو جوهر التعليم فى المدرسة، وهو عبارة عن مشروع فى كل تيرم، يتم فيه دمج كل ما جرى دراسته فى المادة العلمية والأنشطة فى مشروع يحاول حل تحدٍّ من تحديات مصر الكبرى.

وتقع مدرسة المتفوقين فى العلوم بمنطقة كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة كنتاج لما تبنته الدولة المصرية من فلسفة جديدة لتطوير العملية التعليمية فى محافظة المنيا على مدار 8 سنوات كمنظومة شاملة ومتكاملة للوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية.

وتُعتبر المدرسة من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، وتشمل فصولاً مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبانٍ للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الإنترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.

ويدرس الطلاب فى مدارس المتفوقين «STEM» إما بشعبة علمى العلوم أو علمى رياضة، والمدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وفى بداية المشروع كان الدعم من خلال الوزارة والمعونة الأمريكية، والمعونة كانت تقدم الدعم الفنى والأكاديمى، وصندوق دعم وتمويل المشروعات، التابع للوزارة، يتولى الإقامة والانتقالات والرحلات العلمية، وكذا تجهيز المعامل وتدريب المعلمين، ويُعد مشروع «STEM» مشروعاً قومياً.

وبحسب تقرير رسمى عن تطوير محافظة المنيا، فإن الدولة انتهت من إنشاء وتوسعة وعمل إحلال كلى وجزئى لعدد 497 مدرسة بمحافظة المنيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2022، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة ورفع كفاءة للمدارس القائمة دون الإنشاء وتوريد التجهيزات اللازمة للمدارس القائمة من خلال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.