تفاصيل 5 زلازل ضربت عدة دول اليوم.. قوتها تتراوح بين 3 و6 درجات

بعد مرور 23 يوما على زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا، في السادس من فبراير الماضي، مخلفا نحو 51 ألف قتيل حتى الآن في البلدين، لاتزال الهزات الارتدادية تتوالى في مناطق متفرقة في العالم، واليوم الخميس، ضربت زلازل 5 دول، تراوحت قوتها بين 3 و6 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب سومطرة بإندونيسيا، صباح اليوم، ووقع على عمق 47 كيلومتر تحت سطح الأرض.

المكسيك

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب المكسيك، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، إذ وقع في حوالي الساعة 4:40 بتوقيت جرينتش، وكان على عمق 87.7 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من الليلة نفسها، وقع زلزال آخر بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في المكسيك، وكان مركزه على بعد حوالي 54 كيلومترا من الحدود مع ولاية «نيومكسيكو» الواقعة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع على عمق 4.5 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين.

اليابان

وفي اليابان، وقعت هزتان أرضيتان في مدينة «شيمودا»، صباح اليوم، الأولى بقوة 5.1 درجة، والثانية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفادت هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

روسيا

كما ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، عدة مناطق في روسيا، وكان مركز زلزال اليوم، على بعد 183 كيلومترا جنوب شرق جزيرة إيتوروب التابعة لجزر «الكوريل» المتنازع عليها، ووقع على عمق 40 كيلومترا، حسبما أعلن المكتب المحلي لهيئة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فيما لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

فانواتو

ومنذ قليل، أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن زلزالا بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر وقع فى المحيط الهادئ بالقرب من سواحل فانواتو، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 92 كيلومترا غربي مدينة «لوغانفيل» الواقعة في دولة فانواتو، ووقع على عمق 33 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.