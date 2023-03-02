نقابيون: زيادة الرواتب والمعاشات تُحسن الوضع الاقتصادي لكل الفئات

قال كمال أبوعيطة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه يؤيد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أقرها فى الزيادات وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى أعلنها، كونها تساهم فى تحسين أوضاع المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى نعانى منها.

وأضاف «أبوعيطة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القرارات الأخيرة تثبت أن الرئيس يتابع ويقدّر معاناة المواطنين وآرائهم، وبصفتى أؤيد كل القرارات التى أعلنها الرئيس لأن رفع مربوط الدرجات فى غاية الأهمية، وكذلك زيادة المعاشات التى تُعتبر أكثر الفئات تضرراً فى رأيى بالأزمة الحالية، وعن برنامج تكافل وكرامة فلا يوجد شخص وطنى ينحاز للشعب لا يؤيد هذا البرنامج والقرارات عامة.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أننا «نحتاج إلى حلول قوية ودائمة تساهم فى علاج المشكلات الاقتصادية بشكل دائم حتى نخفف الأعباء عن الدولة والمواطن معاً، حتى لا يكون الاعتماد فقط على المنح، وبالتالى تزيد الأعباء على كاهل القيادات والدولة».

«النبراوى»: جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة آثار الأزمة الأوكرانية

وثمَّن طارق النبراوى، نقيب المهندسين، القرارات الأخيرة التى أعلنها الرئيس لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، إضافة إلى حزمة القرارات الأخرى لأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

وقال «النبراوى» إن القرارات التى أعلن عنها الرئيس جاءت فى توقيت مناسب جداً لمساعدة المواطنين على مواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التى نشهدها جميعاً هذه الأيام وتحسين الأوضاع، موضحاً أن الدولة بكل مؤسساتها تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح نقيب المهندسين أن رفع الحد الأدنى لكل الفئات وزيادة المعاشات يوضح أن الدولة تهتم بجميع فئات العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة دون التمييز بين أحد من العاملين، وهذا يُعتبر تحصيناً جيداً للمواطنين فى ظل الأحداث التى تمر بها مصر والعالم كله، مشيراً إلى أنها التفاتة جيدة من الدولة فى ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أهمية انطلاق الحوار الوطنى فى ظل هذه الأوقات العصيبة حتى ينمى لغة الحوار بين جميع أطراف المجتمع، ولتستمع الدولة إلى الشعب بكل طوائفه، فإن انطلاق الحوار الآن أصبح ضرورة حتى تتكامل أطراف الدولة.