كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات بعد قرارات الرئيس السيسي اليوم

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات سواء لأصحابها أو المستفدين عنها وذلك بنسبة 15 %، لذا يهتم العديد من المواطنين بالاستعلام عن زيادة المعاش 2023، والتي تأتي في إطار دعم المواطنين وتحسين مستوى معشيتهم، إذ يزداد الحد الأدني لدخل الموظف 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول أبريل لعام 2023.

تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش 2023 بعد قرارات الرئيس السيسي اليوم، وفقا لموقع التأمينات الاجتماعية، عبر خلال السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش 2023 بعد قرارات الرئيس السيسي اليوم

- الخطوة الأولي، يجب الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

- الخطوة التالية، تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر، واختيار زر «استعراض تطور زيادة المعاشات»، والضغط على أيقونة «بدء الخدمة».

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاش 2023، من خلال الدخول أيضاً على موقع التأمينات الاجتماعية، واختيار زر «خدمات أصحاب المعاشات»، وذلك بعد تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القومي وكلمة السر، أو تسجيل حساب جديد حال عدم امتلاك حساب، واختيار زر «استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش»، أو «استعراض تطور زيادة المعاشات»، والضغط على أيقونة «بدء الخدمة»، وبعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة.

كيفية حساب صرف المعاشات بعد زيادتها اليوم

ويجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، وتأتي زيادة المعاشات الجديدة 2023 كالآتي.

- الذي يتقاضى 2000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2300.

- الذي يتقاضى 3000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3450 .

- الذي يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750.

- من يتقاضى 6000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيه.