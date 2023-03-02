مدير «تكافل وكرامة» لقناة الحياة: 20 مليون مستفيد من قرارات الرئيس السيسي

علق الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة اليوم، قائلا إن هذه الزيادات دليل واضح لمستفيدي تكافل وكرامة، باهتمام الرئيس السيسي بملف الحماية الاجتماعية داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير هذا الملف والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

تطوير كبير في تكافل وكرامة

أضاف «عبد السلام»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن برنامج تكافل وكرامة، شهد تطويرا كبيرا بناء على توجيهات الرئيس السيسي المتعددة منذ بداية البرنامج وحتى الآن، بإضافة مليون أسرة، ثم زيادة الدعم النقدي للمستحق من الأسر المستفيدة.

وأشار إلى أن وزارة التضامن، تترجم ذلك في برامجها الاجتماعية سواء بالدعم النقدي أو العيني، وجميع البرامج المقدمة للأسر الأولى بالرعاية ونقلهم من العوز والاحتياج لمرحلة التمكين الاقتصادي.

20 مليون مستفيد

وأوضح أن إجمالي المستفيدين من برنامج وتكافل وكرامة 5 ملايين و200 ألف أسرة، بما يعادل 20 مليون مستفيد من المجتمع المصري من برنامج الدعم النقدي.

ولفت إلى أنه يستفيد من ميزانية الدولة منهم 4 ملايين و600 ألف أسرة، بينما الـ600 ألف أسرة المتبقية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.