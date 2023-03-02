المتسابق كريم الخولي يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بفئة التقديم: «طلقة إعلامية»

أبهر المتسابق كريم الخولي، لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم».

وأشادت لجنة التحكيم به، وعلق محمد عبدالرحمن قائلا: «لديك مهارة ستعجب كل العاملين في المجال وهي (إملى الهوا)، كما علق الدكتور محمد سعيد محفوظ قائلا: «أنت طلقة إعلامية».

مواهب مصر

وبدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 15 من الموسم الثاني لـ«الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.