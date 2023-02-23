تفاصيل قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 11 منطقة بالفيوم.. الأماكن والموعد

أعلنت مياه الفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، اليوم الخميس، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 11 قرية وتوابعهم، بسبب أعمال الصيانة في نقطتين بالخط 800 مللي متر بالغرق بدائرة مركز إطسا، مما يستلزم قطع المياه لفترة طويلة عن عدة قرى حتى الانتهاء من أعمال التصليح.

تستعرض«الوطن»، أماكن قطع المياه بالفيوم، بالتفاصيل، وتوقيت ومدة الانقطاع في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد انقطاع المياه بالفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيانها، قطع مياه الشرب عن قرى بالفيوم، نظرًا لأعمال الصيانة بالخط 1000 مم العزب/ قصر الباسل/ الغرق، الواقع على بحر الغرق وتحديدًا في منطقة عزبة مشرف، فضلًا عن قيام الشركة ببعض أعمال الصيانة في نقطتين مختلفتين بالخط 800 مم بالغرق، في عزبتي مشاطي وعبد الغني.

عدد ساعات انقطاع المياه

وكشفت الشركة أنّه من المقرر أن يتم قطع مياه الشرب في عدة قرى بالفيوم، حيث تبلغ مدة انقطاع المياه بالفيوم 12 ساعة، اعتبارًا من التاسعة صباح يوم السبت المُقبل، على أن يستمر الانقطاع لمدة 12 ساعة، وينتهي في تمام الساعة مساء السبت المُقبل.

أماكن انقطاع المياه بالفيوم

وتشير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إلى أنّ أماكن قطع مياه الشرب في المتأثرة بالانقطاع التي أعلنت عنها الشركة في بيانها وهي عزبة قلمشاة، وعزبة الجبل، وقرية قصر الباسل، وقرية تطون، وقرية الحجر، ومساكن العوينات، والغرق قبلي، والغرق بحري، ومنشأة عبد المجيد، وتوابعهم.

أخبار شركة مياه الفيوم اليوم

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بالمواطنين، والمستشفيات، وأصحاب المخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.

وأوضحت شركة مياه الفيوم، أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه شرب نظيفة للأماكن المتأثرة بالانقطاع في حالة طلبها من قبل الأهالي من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال الاتصال بأرقام طوارئ المياه الفيوم الآتية:

واتس آب: 01275358538.

تليفون: 01208288834 – 01208288854.