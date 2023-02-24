قطع المياه بمحافظتي القاهرة والفيوم.. تعرف على المواعيد والمناطق المتضررة

كشفت شركتا مياه الشرب بالقاهرة والفيوم، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها وإعادة المياه بمركز أطفيح بالجيزة بعد الانتهاء من اصلاح كسر بأحد الخطوط وعلاج تسريب بمحبس المياه.

أماكن قطع المياه بغرب القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن منطقة الزمالك اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم حتى الساعة السادسة من صباح الغد، للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبري 6 أكتوبر.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

قطع المياه بقرى الفيوم

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قطع المياه لمدة 12 ساعة غدا بدءً من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً للقيام بأعمال الصيانة بالخط 1000 مم بمنطقة عزبة مشرف على بحر الغرق، وأعمال الصيانة بـ 2 نقطة بالخط 800 مم بالغرق.

المناطق المتأثرة بقطع المياه بالفيوم

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي «قرى قلمشاة، والجبل، وقصر الباسل، وتطون، والحجر، والغرق قبلي، والغرق بحري، ومنشأة عبد المجيد، ومساكن العوينات وتوابعهم، بمركز إطسا»، ونشرت الشركة أرقام تليفونات لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين وهي 125 الخط الساخن وأرقام 01208288854- 0120288834، وواتس رقم 01275358538

عودة المياه بمركز أطفيح بالجيزة

وفي الجيزة، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عودة المياه صباح اليوم بمركز ومدينة أطفيح بعد الانتهاء من إصلاح كسر بخط المياه قطر 700 مم GRP بطريق طراد النيل بقرية «الكداية»، بمركز أطفيح، وعلاج تسريب بمحبس المياه قطر 700 مم المغذي للقرية.