قطع المياه 12 ساعة عن 10 مناطق في المرج بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، نظرًا للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200 مم لتطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر أبو صير – كفر الباشا – البركة – الأمن المركزي – أبو حوشان)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 28-2-2023 حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة

وناشدت شركة المياه في بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة واتس آب على رقم 01206665125.