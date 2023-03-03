حبس المتهمين بتصنيع الأقراص المخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

كميات من أنواع المواد المخدرة تقدر بـ45 مليون جنيه

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أفراد لاثنين منهم معلومات جنائية، و3 سيدات جميعهم مقيمين بمنطقتي التجمع الأول والسلام بالقاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة لتحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم عدد 838 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية لمخدر الهيدرو تزن 7 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الأيس تزنت كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش وكمية لمخدرالأفيون، وعدد 25 قرصا لعقار إكستاسى المخدر، إضافة إلى كميات من الأدوات والمواد التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وعملات محلية وأجنبية و7 هواتف محمولة، قدرت القيمة المالية للمضبوطات 45 مليون جنيه تقريبا.

محام يكشف العقوبة: تصل للإعدام

أوضح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وقال «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.