القصة الكاملة لمشاجرة آيتن عامر وطليقها بسبب طفليهما في الشيخ زايد

قضت الفنانة آيتن عامر وطليقها محمد عزب العرب قرابة 3 ساعات أمام النيابة العامة، في البلاغ المقدم ضد الأخير من الفنانة بالحضور إلى مسكنها في الشيخ زايد والاعتداء عليها ووالدتها «زينب» 71 سنة بالسباب والشتائم وأخذ طفليها «آيتن ويوسف» منها بالقوة دون سند من القانون، وتبين من التحقيقات أن طليق الفنانة حضر إلى منزلها واصطحب طفليه بالقوة دون موافقة والدتهما وأثناء وجوده في السيارة أسرعت ببلاغ للأمن الإداري وتم التحفظ على السيارة وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة.

تفاصيل مشاجرة آيتن عامر وطليقها

قرابة 7 ساعات منذ بداية المشاجرة في كمبوند بالشيخ زايد بين الفنانة آيتن عامر وطليقها محمد عزب العرب وحتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من آيتن عامر ضد طليقها بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 1000 جنيه وإخلاء سبيلها بالضمان الشخصي بعد سماع أقوالهما كما شمل قرار النيابة إخلاء سبيل والدة آيتن عامر من سرايا النيابة وتسليم الطفلين «آيتن ويوسف» 7 و6 سنوات على الترتيب إلى والدتهما مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتهما.

رواية الفنانة آيتن عامر أمام النيابة

قالت الفنانة آيتن عامر في البلاغ المقدم منها أمام النيابة العامة إنها فوجئت بحضور طليقها إلى منزلها والاعتداء عليها بالسباب والشتائم كما اعتدى على والدتها التي طالبت بالهدوء، وأنه أخذ منها طفليها بالقوة وأثناء وجوده بالسيارة للخروج من الكمبوند التي تقيم فيه أسرعت بالاتصال بالأمن الإداري وأوقفت السيارة حتى وصلت إلى البوابة الرئيسية واتصلت بشرطة النجدة التي حضرت وذهبوا جميعًا إلى قسم الشرطة.

مشاجرة آيتن عامر وطليقها بكمبوند الشيخ زايد

من جانبه نفى طليق الفنانة آيتن عامر تهمة السب والشتم لها ولوالدتها وادعى أنه توجه للاطمئنان على طفليه وخلال وجوده بصحبتهما بشكل طبيعي كان يريد أن يصطحبهما من أجل التنزه معهما بعض الوقت ثم إعادتهما إلى والدتهما فهي من يحق لها الحضانة، لكنه فوجئ أثناء سيره بصحبة طفليه بمنعه عن طريق الاستعانة بالأمن الإداري ثم شرطة النجدة.

وقررت النيابة العامة تحديد جلسة تحقيق لسماع أقوال أفراد الأمن الإداري غدًا لسماع أقوالهما في واقعة مشاجرة الفنانة آيتن عامر وطليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي، منذ حضور طليقها إلى منزلها وحتى منعه من الخروج بالسيارة بصحبة طفليه «آيتن ويوسف» من كمبوند تقيم فيه الفنانة بالشيخ زايد، كما كلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.