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«هندسة القاهرة»: «استكشاف الأهرامات» مشروع مشترك مع اليابان وفرنسا وكندا

كتب:

شريف سليمان
11:08 ص | الجمعة 03 مارس 2023
مشروع استكشاف الأهرامات

مشروع استكشاف الأهرامات

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنّ مشروع استكشاف الأهرامات مشروع بحثي تشترك فيه الكلية مع مجموعة من الجامعات الدولية المتواجدة في اليابان، فرنسا، وكندا، وبدأ في عام 2015، وفي عام 2016 جرى اكتشاف فراغ موجود في الواجهة الشمالية بهرم خوفو، ولكن المعلومات المتوفرة عنه لم تكن كافية للإعلان عن ماهية هذا الفراغ.

تحديد ماهية الفراغ

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «منذ عام 2016 وحتى الآن، فإن الفريق البحثي كان يحاول تحديد ماهية هذا الفراغ، وبالفعل، فقد جرى التأكيد عن أن هذا الفراغ هو ممر تم تحديد إبعاده بتقنيات غير مدمة، أي أن الفريق البحثي لن يُضطر إلى فتح فتحة في الأهرامات».

طول الممر 9 أمتار داخل الهرم

وتطرق عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى تفاصيل ومواصفات الممر، موضحًا: «طوله 9 أمتار داخل الهرم وعرضه 2 متر في الاتجاهين».

وأشار إلى أن المشروع مستمر لتحديد وظيفة هذا الممر، وهل هي هندسية أو أثرية، لافتًا إلى أن وظيفة الكلية في هذا المشروع هو تحديد وظيفته الهندسية إذا كانت موجودة.

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