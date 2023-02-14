استشاري تغذية توضح 6 أطعمة يفضل تناولها «نيئة».. أبرزها الطماطم والجزر

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الطعام بعد طهيه بطريقة جيدة وتعرضه للحرارة، باعتبار أن ذلك يجعل الطعام شهيا، ويساهم في سرعة الهضم والأهم أنه يساعد على التخلص من أي ميكروب محتمل، ولكن للمفارقة فهناك أطعمة ينصح الأطباء بتناولها «نيئة»، لأنها بهذه الطريقة تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم مقارنة بأن يتم طهيها.

ونظرا لانتشار الأوبئة بشكل كبير، خلال هذه الفترة، فإنه ينصح أن يتناول الشخص الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، ولا تأخذ الكثير من الوقت في التحضير، ويأتي في المقام الأول للأطعمة التي يفضل أن يتناولها الشخص نيئة، الخضروات، الفواكه، والمكسرات، وتستعرض «الوطن»، أهم تلك الأطعمة.

تعرف على الأطعمة التي ينصح تناولها «نيئة»

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور، نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، إن بعض الأطعمة يفضل أن يتناولها الشخص دون أن يطهوها، وذلك لأن هناك عدد من الوجبات، تفقد قيمتها الغذائية حينما تتعرض للحرارة العالية، لأن بعض الفيتامينات تتكسر وتذوب مع درجة الحرارة.

أطعمة يفضل تناولها نيئة وغير مطبوخة

وذكرت استشاري التغذية، أن هناك الكثير من الأطعمة تكون قيمتها الغذائية عالية حينما تكون نيئة، ومن هذه الأطعمة ما يلي:

الخضروات: مثل الجرجير، السبانخ.

الطماطم: كونها توفر الفيتامينات الأساسية والمعادن، التي يحتاج إليها الجسم، كما أنها تساهم في حماية الجسم من أمراض العظام والسكتات القلبية.

الجزر: إذ أنه يحمل قيمة غذائية أعلى من الجزر المطبوخ، ويساعد في تحسن صحة العين، وحيوية الجسم.

الفجل: كونه يحمل فائدة صحية أكبر حينما يكون في شكله الخام.

التوت: يفضل أن يؤكل نيئا، وذلك لأن الحرارة التي يتعرض لها أثناء الطهي، تقلل من مستويات الفلافونويد المضاد للأكسدة المتوفر به.

«الكيوي» من أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها نيئة

ويقول الخبراء وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز»، إن الكيوي من الأطعمة التي يفضل تناولها نيئة، كما أنها من الأغذية التي تساعد على تحسين النوم خلال الليل، ويرجع ذلك إلى السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تحسن دورة النوم.