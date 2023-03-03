«الأوقاف» تفتتح 32 مسجدا في المحافظات.. اعرف الأماكن

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، الجمعة، عددا من المساجد الجديدة في بعض المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مساجد الصيانة، حيث تفتتح الوزارة اليوم 32 مسجد من ضمنهم 12 مسجد صيانة وتطوير، وبذلك يكون إجمالي ما افتتحت الاوقاف من مساجد منذ 1 / 7 / 2022 وحتى اليوم 745 مسجد.

مساجد الإحلال والتجديد

وافتتحت وزارة الأوقاف المصرية عدد 20 مسجد جديد في المحافظات المختلفة ففي مديرية اوقاف القليوبية تم افتتاح: مسجد السادات في كفر الحصافة بطوخ في قها، مسجد عباد الرحمن في البقاشين بكفر شكر ومسجد الرضا في كفر أبوذكري ببنها أول.

كما تم افتتاح عدد من المساجد أيضا في مديرية أوقاف المنيا وهم: مسجد الإيمان القبلي في السنبلاوين بأبوقرقاص، مسجد الإخلاص في قرية أحمد يونس بمغاغة، مسجد السلام في زاوية حاتم بأبوقرقاص، ومسجد النور في قرية كفر عبدالخالق بالعدوة.

مدية اوقاف أسوان

وفي مديرية أوقاف أسوان، تم افتتاح مسجد الروضة في العتمور مستجد بالمنشية، وفي مديرية أوقاف المنوفية، افتتحت الأوقاف مسجد المغربي في عزبة المغربي بمنوف، أما مديرية أوقاف الوادي الجديد تم افتتاح مسجد الروضة في بئر الحدادين بمدينة موط، أما عن مديرية أوقاف البحيرة، فتم افتتاح مسجد أبوعيطة في منشية عطيفة بسنورس، مسجد الإيمان في محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول في النوبارية، مسجد الرحمن في عزبة جاد بزرقون التابعة لمركز دمنهور، ومسجد نجع بريشة في زاوية صقر بأبوالمطامير.

وفي مديرية اوقاف الفيوم، تم افتتاح مسجد النور في الطاحون بخلف، ومسجد الرحمة في عزبة وافي بخلف، أما عن مديرية أوقاف الشرقية، فاتفتتح مسجد الرحمن في عزبة البرابرة بشبرا النخلة، مسجد الكبير أبو راجح في قصاصين الأزهار بأولاد صقر، مسجد المحاميد في شبرا العنب بالعزيزية في منيا القمح، ومسجد سعده حلاوة في غيتة ببلبيس

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة لوزارة الأوقاف فجاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف البحيرة

= الجلاء الغربي – الطود – كوم حمادة

= الشيخ إبراهيم الصياد – قرية البيضا

مديرية أوقاف دمياط

= علام - الكاشف - الزرقا

مديرية أوقاف سوهاج

= أحمد فراج – نجع البرزية – الخيام – جنوب

= آل جالس – نجع البرايدة- دار السلام

مديرية أوقاف القليوبية

= عثمان بن عفان – كفر حمزة - الخانكة

مديرية أوقاف قنا

= الرحمن – نجع كيميل – مركز نجع حمادي

= التوبة – شارع المعبر – مدينة قنا

= النور – نجع القاضي – أبودياب شرق – مركز دشنا

= الشيخ عبد المريد – زليتم – نجع حمادي

= التقوى - الجبلاوي - قنا