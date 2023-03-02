ترحيب واسع بقرارات السيسي

أكد عدد من النواب وقيادات بالأحزاب السياسية أن القرارات التى أعلنها اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش تكافل وكرامة، تساعد المواطنين على مواجهة أعباء الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم كله.

«زين الدين»: الزيادة تساهم فى تعزيز قدرات المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن التوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات تأتى فى إطار حرص الدولة على امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تلك الزيادة تساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرات المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار فى العديد من السلع.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة، بعد تحريك أسعار البنزين، خصوصاً فى وسائل النقل والمواصلات، قائلاً: برغم حرص الدولة على عدم تحريك سعر السولار، فإنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال هذا التحريك فى المحروقات للتلاعب فى باقى أسعار السلع.

«المصرى»: المصريون صامدون خلف رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

وأشاد اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالقرارات، مشدداً فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن حزمة القرارات دحضت أكاذيب أعداء الوطن، وأكدت أن الرئيس وشعبه فى خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة المصرية ستعود كما كانت، وتبنى مجدها وتحقق طموحات أبنائها.

وحذر من الاستماع إلى مزاعم وأكاذيب أهل الشر الذين توهموا أنهم قادرون على إحداث زعزعة ببث الشائعات والأقاويل المغرضة، ولكن جاءت هدايا الرئيس وكلماته التى أثلجت صدور المصريين، ليؤكدوا أنهم صامدون خلف رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

«أبوالفتوح»: تستهدف تخفيف آثار الأوضاع الصعبة

وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس كشفت متابعته الدائمة لشواغل الشارع المصرى، والحرص على تخفيف آثار الأوضاع الصعبة الراهنة عن كاهل الأسرة المصرية، والتى نتعرض لها نتاج الأزمة العالمية بعد مرور عام عليها شأننا شأن باقى الدول.

واعتبر أن إعداد حزمة إجراءات تمتد لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25%، تؤكد الحرص على زيادة قيمة الدخول لتتماشى مع طبيعة المتغيرات المتلاحقة وحماية الطبقة المتوسطة ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً، للصمود أمام الأعباء الحالية.

وأضاف أنها تؤكد العمل على مراعاة الأقل أجراً فى مواجهة الظروف الراهنة ومد شبكات الأمان الاجتماعى فى هذا التوقيت الاستثنائى، مشدداً أن التدخلات التنموية التى قامت بها الدولة بكل ربوع مصر ساهمت فى تحقيق أهم حق من حقوق الإنسان وهو جودة حياة حقيقية تصل للمواطن فى الصعيد وتمكنه من تحسين حياته المعيشية، لا سيما أن المنيا تمثل 13% من إجمالى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية.

«عفيفى»: تؤكد اهتمام الرئيس ومتابعته لأحوال الشعب وحرصه على توفير حياة كريمة للمصريين

وأكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأحوال الشعب المصرى، وهو ما اتضح خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا.

وقالت إن التوجيهات الرئاسية للحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات أحد الإجراءات المهمة التى تحرص الدولة على اتخاذها لمواجهة التداعيات الاقتصادية. وشددت على أن هذه الإجراءات ستساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار فى العديد من السلع، لافتة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أى حالات لجشع التجار. وأوضحت «عفيفى» أن الدولة المصرية تحرص على عدم تحريك أسعار السولار خلال الفترة الحالية.

«عمار»: تخفف من توابع الأزمة الاقتصادية العالمية

وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتباراً من أول أبريل 2023، خطوة شديدة الأهمية وجاءت فى توقيت مناسب، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية فى زيادة الضغوط التى يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.

وقال إن الرئيس كان حريصاً على التأكيد أن الدولة ماضية فى تعزيز مسيرة التنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى حجم التحديات التى تواجهها الدولة فى ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى، لافتاً إلى أن صعيد مصر أصبح على رأس أولويات الدولة بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.

وشدد «عمار» على أهمية توعية المواطنين بضرورة التوحد والالتفاف حول الدولة المصرية فى مواجهة ما تقوم به جماعات الشر من أجل خلق حالة من التشكك بين الشعب المصرى وقيادته، مؤكداً الدور الذى لعبته مبادرة حياة كريمة فى تغيير وجه الحياة فى قرى صعيد مصر، وهو ما يدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

«الجبلاوى»: هدية للشعب فى ظل التحديات الاقتصادية

وأشاد النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، موضحاً أن الرئيس يشعر بما يحتاجه المواطن المصرى فهو رئيس بدرجة إنسان.

وأضاف أن حزمة القرارات التى اتخذها الرئيس بمثابة هدية لشعبه فى ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع، مشيراً إلى أن الرئيس دائماً يشغله المواطن المصرى كى يحيا حياة كريمة، وظهر ذلك واضحاً من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور، قائلاً: «شكراً للرئيس السيسى».

وأوضح أن القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى أثلجت صدور المصريين، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية فى كافة ربوع الوطن تدحض كافة الأكاذيب والشائعات التى ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.

«فرج»: توقيتها مهم لكبح جماح التضخم وطمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان والعيد

وقال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن حزب التجمع يرحب بالعلاوات المتعددة للموظفين والمعاشات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال وجوده فى المنيا، لمواجهة أوضاع التضخم، لافتاً إلى أنهم يثمنون هذه الخطوة المهمة فى هذا التوقيت المهم.

وأضاف أن توقيت حزمة هذه القرارات مهم جداً، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذى يكون فيه اهتمام كبير من المواطنين بتخزين الغذاء، استعداداً لشهر الصيام والعيد، ما يجعل توقيت القرارات فى منتهى الأهمية، لعدم انتظار حتى شهر يوليو، واتخاذ القرار قبله بـ3 شهور سابقة، لافتاً إلى أن قرارات الرئيس من الناحية الاقتصادية تكبح جماح التضخم.

وتابع أن الحزب يثمن هذه الخطوة المهمة، ولكنه يريد أن تكتمل، من خلال تدخل الحكومة بشكل مباشر فى عملية تحديد الأسعار، فمثلما يتم تسعير الدواء والمواصلات والبنزين، لا بد من التدخل لمواجهة الانفجار الذى يجرى فى أسعار السلع الغذائية، للسيطرة على الأسعار، والقضاء على فوضى السوق برقابة حقيقية.

«الشهابى»: يجب على الحكومة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار لتحقق قرارات الرئيس أهدافها

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن قرارات الرئيس السيسى لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة لم تكن متوقعة، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنها أدخلت السعادة والسرور على كل المصريين.

ودعا «الشهابى» الحكومة إلى ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها، وتعين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء، مشدداً على قدرة الدولة على ضبط الأسواق، وإعادة التوازن إلى أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية، مؤكداً وقوف المصريين خلف الدولة لاجتياز تلك الأزمة الشديدة الناتجة عن أزمتى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.