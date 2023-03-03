ضبط مسجل بتهمة غسل 15 مليون جنيه من متحصلات تجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تبين تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وكذا إيداعه بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الأموال بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.