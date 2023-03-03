ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة الاحتيال على المواطنين من خلال الدجل والشعوذة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد الأشخاص ومعاونه، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.