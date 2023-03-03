خبيرة مناخ: تغيرات الطقس تدفع مصر إلى ضرورة الترويج لقطاع السياحة

قالت الدكتور سوسن العوضي خبيرة المناخ، إن مصر بدأ مناخها يتغير في الصيف والشتاء، إذ أن مدة الشتاء أصبحت أقل، ولكن درجة الحرارة أقل من ذي قبل كثيرا، كما أن مصر من ضمن الأماكن حول العالم التي تزيد فيها درجات الحرارة والجفاف، وهو ما يمتد في الفصول سواء الصيف والخريف والربيع، حيث تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع ونسبة الرطوبة تكون عالية.

وأضافت العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة DMC: «المحاصيل الزراعية تتأثر سلبا بسبب التغيرات المناخية، فالمحاصيل التي تعتمد على الأمطار وتحتاج إلى درجات حرارة أقل والمحاصيل الشتوية تتأثر بشكل سلبي نظرا للتغيرات التي تحدث في هذه الفترة».

وتابعت خبيرة المناخ: «مصر يجب أن تستغل مناخها في قطاع السياحة، وبخاصة أنها تتمتع بالدفء على مدار العام، ولديها أماكن جذب سياح لا يتخيله أحد، لأن النصف الثاني من الكرة الأرضية يتجمد ويعاني من تغير المناخ والتجمد ودرجات البرودة الشديدة، وما يحدث في مصر هو العكس».