قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن»: «القاهرة والدوحة.. تعاون شامل»

أبرزت قناة «DMC» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص التعاون الثنائي بين مصر وقطر، بعنوان «القاهرة والدوحة.. تعاون شامل»، وخبر آخر حول المنح الدراسية التي يقدمها التحالف الوطني لدعم الطلاب خريجي الدبلومات الفنية المتفوقين غير القادرين على إكمال دراستهم الجامعية، بعنوان «التحالف الوطني يقدم 200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية».

الاستثمارات المشتركة بين مصر والدوحة

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن مصر تسعى إلى تحقيق كل ما يحقق الصالح للعب المصري والشعوب العربية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة بين مصر والدوحة تجاوزت 1.9 مليار دولار في آخر 5 سنوات، ومازالت في زيادة مستمرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بينهما كان 80.1 مليار دولار في أول 11 شهر سنة 2022.

الزيارات المتبادلة بين مصر وقطر

وفي إطار الزيارات المتبادلة بين مصر وقطر، ذكر «رفعت»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن اللقاءات بين البلدين لم تنقطع، إذ أنه في أكتوبر 2021 كان هناك لقاء مشترك بين الدكتورة رانيا المشاط والسفير القطري في مصر، فضلا عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع وزير الخارجية القطري الذي تناول مناقشات حول العمل والاستثمار المشترك، إلى جانب لقاء وزيري المالية في قطر بالإضافة إلى لقاء شرم الشيخ وغيرهم من الزيارات الكثيرة.