العثور على جثة عامل في مصرف مياه بعد تغيبه 4 أيام بالبحيرة

عثر أهالي مركز إدكو بمحافظة البحيرة، قبل قليل، على جثة رجل أربعيني ملقاة في المصرف الخيري، وذلك بعد بلاغ أهليته بتغيبه منذ 4 أيام، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاحة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

العثور على جثة عامل في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد عثور الأهالي على جثة هامدة لعامل في المصرف الخيري بإدكو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى إدكو المركزي.

تحديد هوية المتوفى

بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد علي محمد صفار، 47 عاما، عامل، وملقى في معدية كوم بلال بمركز إدكو، ومتغيب عن أهليته منذ 4 أيام، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وكلف اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث والتحري عن الواقعة.