آخر أخبار تراخيص البناء في القرى والمدن.. اعرف التعليمات الجديدة

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات والجهات المختصة متابعة آخر أخبار تراخيص البناء في القرى والمدن، حيث صدر قرار بشأن استئناف أعمال البناء في محافظة كفر الشيخ وغيرها من المحافظات، وتضمن القرار في مادته الأولى بشأن تراخيص البناء في المدن، ضوابط استئناف أعمال البناء في المدن وتتضمن السماح باستئناف الأعمال لتراخيص البناء السارية بالمدن بعد القيام بالفحص من قبل اللجان المختصة بذلك واعتمادها وفق قرار المحافظة، كما تستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البناء والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

رخص هدم المباني الآيلة للسقوط

كما شملت ضوابط استئناف أعمال البناء في المدن، التأكيد على منح الترخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال للمباني غير السكنية والمشروعات القومية، وأيضا رخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط من حالات الخطورة الداهمة.

تراخيص البناء الجديدة

وفيما يتعلق بآخر أخبار تراخيص البناء في القرى، نص القرار على استمرار اصدار تراخيص البناء الجديدة من انشاء وتعليه بالقرى وتوابعها من عزب وكفور ونجوع وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأيضا قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واشتراطات البناء السارية والقواعد المنظمة لذلك، كما تستمر أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظة بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار بالقرى للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية .

السماح بالتشطيبات

وفيما يتعلق بأعمال التشطيبات، أقرت السماح بأعمال التشطيبات للأدوار المقامة بترخيص أو المقدم عنها طلب تصالح في مخالفة البناء وعلى كل جهات الاختصاص العمل بهذا القرار وتنفيذه من أجل الصالح العام.