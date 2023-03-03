آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في وظيفة معاون نيابة إدارية.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، الاثنين الماضي، بدء التسجيل على موقع النيابة الإدارية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022 والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، ونرصد لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة للتسجيل في موقع النيابة الإدارية.

تفاصيل التسجيل في الموقع

يعتبر التسجيل في موقع النيابة الإدارية، للمتقدمين من دفعة 2022 من خريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون، أولى الخطوات التي يلتزم بها الخريجون حتى يتمكنوا من سحب ملف الوظيفة ووفقاً للموقع الرسمي للنيابة الإدارية فقد حددت الهيئة 10 شروط للتسجيل علي الموقع الإلكتروني وجاءت كالتالي:

- كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي - حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.

- كتابة الرقم القومي المكون من (14) رقما بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يُسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.

- التأكيد على ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث إن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

- كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة (محافظة الإقامة – قسم شرطة الإقامة) ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

- تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة (إنجليزي – فرنساوي – عربي) من واقع شهادة التخرج، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

- كتابة المجموع الحاصل علية وكتابة المجموع الكلى من واقع شهادة التخرج، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.

- تحديد سنة التخرج بكل دقة، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.

- بالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلا.

- استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

- طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد (5 نسخ) والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.