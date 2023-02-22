التفاصيل الكاملة لبراءة «كريمة» بعد الحكم بإعدامها.. لبست البدلة الحمراء 3 سنوات

من الإعدام إلى الحرية، أمر لا يصدقه عقل ذلك الذي حدث مع «كريمة» التي عاشت أكثر من 41 شهرا في رعب وهي ترتدي البدلة الحمراء وتنتظر دخول «عشماوي» ليصطحبها إلى حبل المشنقة، مع كل حركة في باب الزنزانة، فقد صدر حكم الإعدام عليها في 2 سبتمبر 2019 بتهمة قتل زوجها بالسم، ليقودها الحرس من محكمة جنايات المنصورة إلى السجن وخلعت الملابس البيضاء لترتدي الملابس الحمراء طوال هذه المدة.

بدأت مأساة كريمة السيد عبد الحميد، 40 سنة، يوم 5 ديسمبر 2017، عندما كان تجلس في بيتها بمدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، وكانت في ذلك الوقت مصابة بكسر في رجلها، وسمعت صرخات الجيران أن الأهالي عثروا على جثة زوجها محمد عبده الشربيني عبده، ملقاة في الأرض الزراعية بجوار شريط السكة الحديد.

اتهام كريمة بقتل زوجها في الدقهلية

كشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة دس السم، واتهمت أسرة الزوج وقتها زوجته بدس السم له في مشروب القهوة لتتخلص منه لرغبته في الزواج من أخرى، وتجمعت القرائن حول المتهمة واكتملت القضية فصدر الحكم بإعدامها في 2 سبتمبر 2019.

«فقدنا الأمل أنها تحصل على البراءة لكن لم نفقد الأمل في ربنا» هكذا تحكي سها شقيقة كريمة، وقالت: بعد الواقعة رفضت أسرة زوجها المتوفى تربية بناته «صابرين وياسمين»، وكأنتا في المرحلة الابتدائية، فأخذتهما وقررت أن أربيهما بدلا من أختي، والتي تأكد الجميع أنها لن تنجو من حبل المشنقة.

فرحة كبيرة بصدور حكم البراءة

وأضافت الأخت لـ«الوطن»: منذ شهر واحد فقط فوجئت باتصال بأن محكمة النقض قضت ببراءة أختي كريمة، وبعد شهر من الإجراءات خرجت من السجن واستقبلناها بفرحة لم نعشها في حياتنا، متابعة: «أختي عاشت أيام صعبة لما شعرت بالظلم، فكل القضية كانت ضدها، وأصيبت بالجلطة من الحسرة، وأصيبت بالأمراض، فعاشت أكثر من 3 سنوات في خوف ورعب من أن السجان سيدخل عليها يقودها إلى حبل المشنقة في أي وقت».

كريمة: عشت أيام صعبة أنتظر الإعدام

«الكل تجمع حولي ولم يجدوا متهم في قتل زوجي غيري».. تحكي كريمة تلك المرحلة الصعبة في حياتها، منذ وقت القبض عليها، وشهادة أهل الزوج ضدها، ولم تجد المحكمة أي مفر من أنها هي القاتلة: «كنت بتحاكم على حاجة لم أفعلها، وكنت أقول لنفسي ربنا اسمه العدل وأكيد الحق هيبان في أي وقت»، لكنها وجدت نفسها ترتدي البدلة الحمراء وأصبح لا مفر من الإعدام.

وتكمل كريمة: «اعتبرت نفسي هاموت في أي وقت، وأصبت بالرعب كلما فتح السجان باب السجن، وقالوا ان محكمة النقض قضت ببراءتي وخلعت البدلة الحمراء منذ شهر، ولما انتهت الإجراءات خرجت أمس من السجن».

وصدر الحكم من محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 144 لسنة 2018 جنايات مركز محلة دمنة والمقيدة برقم 448 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، ضد كريمة السيد عبد الحميد، بالإعدام شنقا بتهمة وضع السم لزوجها في القهوة وقتله، وألغت محكمة النقض الحكم منذ شهر واحد فقط.