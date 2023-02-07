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«أوقاف القليوبية» تُطلق 5 قوافل دعوية «القرآن وبناء الإنسان»

كتب:

حسن صالح
10:12 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
القوافل الدعوية بمساجد القليوبية

القوافل الدعوية بمساجد القليوبية

دشن فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم، وعقب صلاة العشاء 5 قوافل دعوية بمساجد ناصر والشامخية والأشراف وعبدالفتاح قمر والمشايخ وجميعهم بمدينة بنها.

القوافل الدعوية بمساجد بنها 

أدى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية القافلة الدعوية بمسجد ناصر وتناول موضوع القرآن وبناء الإنسان وفق بيان مديرية أوقاف القليوبية 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن القرآن يمثل الشخصية النموذجية والإنسان المثالى الذي تم الإشارة إليه فى كتاب الله (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان) هذا الكيان القرآني للشخصية الإنسانية هو الذى أشارت إليه السيدة خديجة (رضى الله عنها) فى وصف الجانب المحمدى كان قرآنا يمشى على الأرض. 

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في كلمته، أن القرآن في مجمل توجيهاته وآياته كان يحمل كل المبادئ والقيم النبيلة التي تعمل على تكوين إنسانية الإنسان والبناء الفاضل لهذا الكيان المكرم على آختلاف جنسه ودينه ولغته.

تكثيف القوافل الدعوية والندوات التوعوية

وأضاف: هذا الوحى الإلهى الشريف الذي دعا الإنسانية كلها على اختلاف أعراقهم أن يكونوا في تعاملاتهم رمزاً للإنسانية والمبادئ الكريمة في قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا). 

أكد وكيل وزارة الأوقاف، تكثيف القوافل الدعوية والندوات التوعوية والدينية خلال هذه الأيام المباركة داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها قيادةً وشعباً.

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