«أوقاف القليوبية» تعلن تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد ناصر ببنها، في إطار استعداد مديرية أوقاف القليوبية للأنشطة الدعوية بشهر رمضان المقبل.

ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني ببنها

وأوضح مدير مديرية أوقاف القليوبية في بيان له ، أن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م، والذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد ناصر بالقليوبية.

جدول ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني

وأضاف أن الملتقى الفكري الإسلامي بمسجد ناصر في بنها خلال شهر رمضان يحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين وفق الجدول التالي:

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن هناك فعاليات دينية جديدة ستقام بالمساجد التابعة للمديرية، بينها الملتقى الفكري المشترك بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف، بعد صلاه العصر على مستوى مساجد المحافظة، بجانب الملتقى الفكري الثقافي بعد صلاة العشاء والذي سيقام في مسجد ناصر ببنها، مما سيكون له الأثر الكبير في نفوس المواطنين بالقليوبية، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الهدف من إقامة الأنشطة الدينية في المساجد بشهر رمضان هو تكثيف الجرعات الدينية، مع تلقي أسئلة الصائمين والفتاوى المتعلقة بها، ووجود المقارئ القرآنية، حيث أن رمضان هو شهر القرآن، مشيرا أنه سيتم تكثيف الجهود الدعوية بالمدارس العلمية التي تتناول كتب التراث وشرحها في مجال الحديث النبوي، والتفسير وعلومه، والأخلاق والتصوف، إلى جانب تلقي استفسارات الصائمين وتساؤلاتهم.