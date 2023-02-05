وكيل «أوقاف القليوبية» في الأسبوع الثقافي بالقناطر: الأديان جاءت لصيانة الإنسان

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مساء اليوم، فعاليات الأسبوع الثقافي بمدينة القناطر تحت عنوان «أهل القرآن».

وقام وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وفق بيان له بإلقاء أولى المحاضرات بالمسجد الجديد بمدينة القناطر اليوم وذلك بمشاركة الدكتور أحمد ربيع رئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

شرح منهج القرآن

وتناول اللقاء في اليوم الأول موضوع أهل القرآن حيث تم شرح منهج القرآن في تعمير الحياة وما حواه القرآن من قيم ومبادئ راقية لصلاح الفرد والمجتمع والتي تجعل الإنسان أهلا لأن يشار إليه أنه من أهل القرآن، فالانتساب للقرآن يكون بالعمل والسعي والتخلق بأخلاق القرآن.

وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي حتى الأربعاء المقبل وبشكل يومي بعد صلاة العشاء بالمسجد الجديد بمدينة القناطر.

خدمة بيوت الله

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية: أهل القرآن في خدمة بيوت الله من ناحية المبنى والمعنى ليظل شعارها دوماً خدمة بيوت الله شرف، مشيرا إلى أن الأسبوع الثقافي يعد ضمن أنشطة التثقيف في عام 2023 ويتناول موضوعات أهل القرآن وكرم الضيافة وحسن العشرة وخطورة الغضب.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف في بيانه، أن الأديان السماوية جاءت لصيانة الإنسان وحمايته والحفاظ على أعلى درجات الإنسانية وسط مجتمعه وفي محيط معيشته يأتي كل هذا من خلال النص النبوي أن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ومن هنا تأتي معاني موضوعات الأسبوع الثقافي بالمساجد.