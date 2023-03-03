أسعار الأسماك بمعارض «أهلا رمضان» بالبحر الأحمر.. والكيلو يبدأ من 25 جنيها

تضم معارض «أهلا رمضان» رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير بالبحر الأحمر تضم السلع الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة في ظل سعي الحكومة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان

قال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر، إن معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر تضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تناسب المواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان اليوم الجمعة بالمعارض تأتي على النحو التالي:.

- سجل سعر كيلو الشبار 25 جنيها.

- سجل سعر كيلو السمك البلطي 60 جنيها.

- سجل سعر كيلو الرنجة 55 جنيها.

- سجل سعر كيلو السردين 60 جنيها .

- سجل سعر كيلو المكرونة 60 جنيها .

- بلغ سعر كيلو البوري 90 جنيها.

معارض «أهلا رمضان» بمدن البحر الأحمر

وكشف انطونيوس صلاح عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، أماكن معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر في 4 مدن هي:.

- رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر بموقع متميز بوسط المدينة بشارع الإذاعة إمام الإدارة الزراعية.

- مدينة الغردقة بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس.

- مدينة سفاجا بشارع الإذاعة ومدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية.