وزير خارجية روسيا: لن نسمح للغرب بتفجير خطوط الغاز مرة أخرى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، الجمعة، إن بلاده لن تسمح للغرب بتفجير خطوط أنابيب الغاز مرة أخرى، وأضاف أن موسكو لن تعتمد على الغرب بعد الآن كشريك في مجال الطاقة، بحسب «سكاى نيوز».

اتهامات بتفجير خطوط الغاز

وقالت موسكو إن الدول الغربية مسؤولة عن الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر وهو ما نفته تلك الدول ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

أدلى لافروف بهذه التصريحات في فعالية بالهند على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وخلال الشهر الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الروسي «الدوما»، فياتشيسلاف فولودين، لإجراء تحقيق دولي أساسه مدونة صحفي استقصائي أمريكي يقول فيها إن الولايات المتحدة تقف وراء الانفجارات التي خربت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز.

ونفى البيت الأبيض التقرير الذي نشره الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، وقال فيه إنه تم تنفيذ هجوم على خطي الأنابيب في سبتمبر أيلول بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي «يجب أن تصبح الحقائق المنشورة أساسا لتحقيق دولي، يقدم بايدن وشركاءه إلى العدالة».وكان محققون من السويد والدنمارك، قالوا إن الأضرار التي لحقت بالخطين ناتجة عن تخريب، لكن دون تحديد من يعتقدون أنه المسؤول، فيما وصفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه «عمل تخريبي»، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوى «الأنجلوسكسونية» بتفجير خطى أنابيب نورد ستريم.