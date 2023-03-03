«عمار» وأصدقاؤه يصنعون السعادة في الشارع.. وظفوا موهبتهم لخدمة الناس
كتب:
شريف سليمان
03:04 م | الجمعة 03 مارس 2023
عمار مصور فوتوغرافي
قال عمار، مصور، إنه يقوم بتوزيع الهدايا وعقد المسابقات بين الأطفال في الشوارع، وذلك بالتعاون مع 5 من أصدقائه، مشيرًا إلى أنهم مجموعة شباب من منطقة حدائق القبة في القاهرة، لافتا إلى أنهم أصحاب فيديوهات توزيع فوانيس رمضان في العام قبل الماضي والتي انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولاقت إعجاب الجميع وأدخلت السعادة والسرور على كل المتابعين.
وأضاف «عمار»، خلال حواره لبرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، من تقديم الإعلامي أحمد يونس، أنه يعمل كمصور فوتواغرفي وكان يوظف موهبته في إدخال الفرح على المواطنين إذ يقوم بتصويرهم في الشوارع خاصة للفئات التي ليس لديها مقدرة مادية في القيام بذلك، موضحًا أن هدفهم الرئيسي إسعاد المواطنين قدر الإمكان بأبسط الأشياء وليس جمع المال أو البحث عن عمل معين.
https://fb.watch/j1FTGD2Man/
وتابع، أنه بعد نجاحهم الكبير في الفترة الماضية، قرروا التوسع في كل المحافظات، ومازالوا مستمرين حتى الآن، لافتًا إلى أن العمل المجتمعي وإسعاد المواطنين كان له أثر إيجابي على نفوس كل القائمين على هذا العمل، إذ أننا أصبحنا نرى الناس من الداخل، وأصبحنا أكثر هدوئًا في التعامل مع المواقف المختلفة والمشكلات التي نواجهها يوميًا، فبدلا من إحداث مناوشات معهم فأصبحنا ننهي الخلافات بضحكة ومرح، موضحًا أنه يسير بالشيكولاتات في حقيبته يوميًا لتوزيعها على الأطفال في الشارع.