«عمار» وأصدقاؤه يصنعون السعادة في الشارع.. وظفوا موهبتهم لخدمة الناس

قال عمار، مصور، إنه يقوم بتوزيع الهدايا وعقد المسابقات بين الأطفال في ‏الشوارع، وذلك بالتعاون مع 5 من أصدقائه، مشيرًا إلى أنهم مجموعة شباب من ‏منطقة حدائق القبة في القاهرة، لافتا إلى أنهم أصحاب فيديوهات توزيع فوانيس ‏رمضان في العام قبل الماضي والتي انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي ‏بشكل كبير ولاقت إعجاب الجميع وأدخلت السعادة والسرور على كل المتابعين.

‏وأضاف «عمار»، خلال حواره لبرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، من تقديم الإعلامي أحمد يونس، أنه يعمل كمصور فوتواغرفي وكان يوظف موهبته ‏في إدخال الفرح على المواطنين إذ يقوم بتصويرهم في الشوارع خاصة للفئات التي ‏ليس لديها مقدرة مادية في القيام بذلك، موضحًا أن هدفهم الرئيسي إسعاد المواطنين ‏قدر الإمكان بأبسط الأشياء وليس جمع المال أو البحث عن عمل معين.‏

https://fb.watch/j1FTGD2Man/

وتابع، أنه بعد نجاحهم الكبير في الفترة الماضية، قرروا التوسع في كل ‏المحافظات، ومازالوا مستمرين حتى الآن، لافتًا إلى أن العمل المجتمعي وإسعاد ‏المواطنين كان له أثر إيجابي على نفوس كل القائمين على هذا العمل، إذ أننا أصبحنا ‏نرى الناس من الداخل، وأصبحنا أكثر هدوئًا في التعامل مع المواقف المختلفة ‏والمشكلات التي نواجهها يوميًا، فبدلا من إحداث مناوشات معهم فأصبحنا ننهي ‏الخلافات بضحكة ومرح، موضحًا أنه يسير بالشيكولاتات في حقيبته يوميًا لتوزيعها ‏على الأطفال في الشارع.‏