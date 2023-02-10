الكاتب الصحفي أحمد فايق يعلن عودة الإعلامية إسعاد يونس لتقديم «صاحبة السعادة»

أعلن الكاتب الصحفي أحمد فايق عودة الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس لتقديم برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «DMC»، بعد توقف 47 يوما بسبب إصابتها.

إسعاد يونس أصيبت بكسر في الحوض

وقال فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»: «ده خبر مبهج بالنسبة لنا جميعا في أسرة DMC بعودة السعادة والبهجة مع صاحبة السعادة، حضراتكم عارفين إن الفنانة العظيمة إسعاد يونس أصيبت منذ حوالي 47 يوماً بكسر في الحوض، هذا الكسر تسبب في تركيب مفصل لها وأخذت وقتاً للتعافي، واليوم بدأت تتعافى».

وأضاف: «عظمة هذا الجيل بأنه بمجرد أنها استطاعت الوقوف على قدمها حتى وإن كان بمساعدة العكاز يساعدها حتى تتحرك بشكل طبيعي طلبت بالعودة للعمل وتقديم البرنامج».

وتابع: «أول شيء قالته الفنانة إسعاد يونس بعد تعافيها هو العودة للعمل مجددا، وقالت أنا معايا حوالي 150 شخصاً بياكلوا عيش من البرنامج فحرام الناس دي يحدث لها ضرر بسببي».

عودة البهجة مع صاحبة السعادة

وواصل: «عودة البهجة مع صاحبة السعادة، يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين على شاشة DMC بحلقات جديدة في برنامج صاحبة السعادة».