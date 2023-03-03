نقيب الفلاحين: توقعات بانخفاض أسعار الأرز بعد نهاية شهر رمضان

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن هناك العديد من الجهود الحكومية لزيادة المعروض من المنتجات الغذائية لإحداث توازن بالأسواق وضبط الأسعار، عن طريق فتح منافذ لبيع السلع واستيراد كميات من المواد الغذائية كالأرز، كما أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنهاء تسعيرة الأرز عادل، وجاء في الوقت المناسب، لأن التجار سيخرجون الأرز المُخزَّن لديهم، ما يؤدي لزيادة المعروض.

زيادة في المعروض من الأرز بالأسواق

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في المعروض من الأرز بالأسواق، وذلك نتيجة استيراد الدولة للأرز، حيث كان هذا القرار صائبا، ما يُجبر التجار على إخراج الأرز المخزن لديهم خوفاً من انهيار الأسعار، وبالتالي ينخفض السعر على المدى القريب.

وأشار أبو صدام إلى أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة حوالي 13900 جنيه للطن، ويبلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة 14400 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الأرز الأبيض ما بين 17 إلى 19 ألف جنيه للطن السائب، كما يتراوح سعر الأرز الأبيض المعبأ ما بين 19 إلى 23 ألف جنيه للطن.

مساحة الأرض المزروعة أرز هذا العام حوالي مليون و75 ألف فدان

وأوضح أبو صدام أن مساحة الأرض المزروعة أرز هذا العام حوالي مليون و75 ألف فدان، أنتجت حوالي 4.5 مليون طن من أرز الشعير، ما يقدر بحوالي 3 ملايين و300 ألف طن أرز أبيض، وتحتاج مصر حوالي 3 ملايين و200 ألف طن من الأرز في الظروف العادية، ويزرع الأرز في 9 محافظات فقط منها (الإسكندرية ودمياط والشرقية والغربية وبورسعيد والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ).

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن هناك حجم طلب كبير على الأرز مع دخول شهر رمضان لأن المواطنين يخزنون الارز خوفاً من ارتفاع السعر، كما أن استيراد الدولة للأرز مهم لطمأنة المواطنين بأن الدولة قادرة على تعويض الفاقد من الأرز وجعل الأسعار مستقرة، لافتاً إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر الأرز بعد نهاية شهر رمضان.