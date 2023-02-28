إقبال على شراء الأرز قبل رمضان.. و«اتحاد الصناعات»: المستورد سيخفض الأسعار

يشهد الأرز بجميع أنواعه إقبالًا نظرًا لاقتراب شهر رمضان المبارك، بينما استعدت منافذ وزارة التموين ومعارض أهلا رمضان بطرح كميات كبيرة منه، مع توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة نتيجة الاستيراد.

وقال رجب شحاتة رئيس لجنة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق، وتتراوح بين 20 و23 جنيها، ويبلغ سعره في منافذ التموين 10.5 جنيه، و15 جنيها في معارض «أهلا رمضان».

وأضاف رجب شحاتة، أن الإقبال على الشراء يزداد الفترة الحالية لاقتراب حلول شهر رمضان وصيام الأقباط، إضافة لانخفاض الأسعارالمطروحة، معربا عن أمله في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة بعد بدء استيراد الأرز.

إقبال المواطنين على شراء الأرز

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن الفترة الحالية تشهد إقبالًا ملحوظًا على شراء السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز استعدادًا لاستقبال شهر رمضان بالإضافة إلى تجهيزات وإعدادا أصحاب الخير لـ«شنط رمضان».

وقال الحاج يوسف نشأت، أحد تجار الجملة، إن الإقبال على الشراء يزيد في المواسم، مثل عيد الأضحى وشهر رمضان، لذلك بدأت الأسواق تشهد انتعاشة منذ منتصف الشهري الجاري.

عروض مخفضة على الأرز

وأضاف «نشأت» أن أسعار الأرز تحدد وفقًا للنوع والكمية التي يريدها المواطن، موضحًا أن هناك تخفيضات في معارض أهلا رمضان، وأسواق الجملة، ومنافذ وزارة التموين، كما أن بعض السلاسل التجارية الكبرى تقدم حاليًا عروض مخفضة على السلع الغذائية الأساسية منها الأرز حيث يبلغ سعر الكيلو 17 بدلًا من 20 جنيهًا، ونوع آخر بـ18 بدلًا 22 جنيها للكيلو.