3 أماكن توفر الأرز والزيت وسلعا أخرى بأسعار مخفضة غدا في السويس

توفر مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة السويس، الأرز والزيت وعددا من السلع بأسعار مخفضة، بعدد من الشوادر بثلاثة أحياء غدا الأحد.

توفير عدد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمواطني السويس

وقال المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة، إن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، كلف مديرية التموين والغرفة التجارية في المحافظة بتوفير عدد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمواطني السويس، وهو ما نحن بصدد إطلاقه غداً الأحد 26 فبراير.

وأوضح وكيل وزارة التموين في محافظة السويس، أنه سوف يتم البدء في تنفيذ تكليفات المحافظ بتوفير 4 سلع أساسية بأسعار مناسبة في عدد من المنافذ والشوادر التي أعدت خصيصاً لعرض وبيع هذه السلع للجماهير بحي الأربعين وحي فيصل، مشيراً إلى أنه سوف تتواجد تلك الشوادر بميدان الحرفيين بحي فيصل، وبمدينة السادات أمام مجمع المدارس، وأمام مدرسة سامي البارودي بشارع الترعة النيل بحي الأربعين.

الأسعار سوف تكون مخفضة بنسبة 30% عن أسعار السوق

وأضاف رشاد أن السلع التي يتم توفيرها غداً هي الأرز الأبيض المعبأ والمكرونة والزيت والدقيق، لافتاً إلى أن الأسعار سوف تكون مخفضة بنسبة 30% عن أسعار السوق.

يذكر أن مديرية التموين بالسويس قد قامت بتوفيربتوفير أكثر من 250 طن أرزمعبأ بأسعر مناسبة خلال الفترة الماضية،تم توزيعه من خلال سيارات جابت جميع أرجاء المحافظة وتجدد جهودها لتوفير كميات اخرى بالإضافة إلى عدد من السلع الأخرى