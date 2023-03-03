حالة الطقس غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وشبورة على الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، إذ تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا، فتشهد البلاد طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، لافتا إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا أتربة عالقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا 4 مارس، ما يلي:

- القاهرة 29- 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 16

- بنها 29 - 15

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 28 - 14

- المنصورة 28 - 16

- الزقازيق 29 - 15

- شبين الكوم 29 - 16

- طنطا 28 - 15

- دمياط 24- 14

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 30 - 14

- السويس 29 - 15

- العريش 27 - 15

- رفح 26 - 16

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 08

- كاترين 23 - 06

- الطور 30 - 14

- طابا 29 - 16

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 27 - 15

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 11

- سيوة 30 - 13

- رأس غارب 31 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 32 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 29 - 15

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 33 - 14

- أسيوط 34 - 15

- سوهاج 35 - 14

- قنا 35 - 15

- الأقصر 36 - 16

- أسوان 36 - 17

- الوادي الجديد 37 - 11

- أبوسمبل 33 - 16