«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. انخفاض طفيف في الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.

وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على مدار الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27 - 16

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 27 - 15

- دمنهور 27 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 26 - 14

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 16

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 16

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 30 - 08

- كاترين 21 - 06

- الطور 27 - 14

- طابا 29 - 16

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 21 - 11

- سيوة 25 - 13

- رأس غارب 31 - 15

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 32 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 29 - 15

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 14

- قنا 35 - 15

- الأقصر 35 - 14

- أسوان 36 - 17

- الوادي الجديد 35 - 11

- أبوسمبل 33 - 16