نقيب الفلاحين: حجم الطلب على الفول يزداد بحوالي 30% مع دخول شهر رمضان

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الفول البلدي والمستورد تشهد حالة من الاستقرار خلال الوقت الحالي بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، حيث سجَّل سعر الفول ما بين 32 إلى 35 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك.

سعر الفول البلدي حوالي 30 ألف جنيه للطن

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار مستقرة بشكل جيد منذ فترة، كما أن سعر الفول يختلف من تاجر لآخر، حيث إن سعر الفول البلدي حوالي 30 ألف جنيه للطن، بينما سعر طن الفول المستورد الأسترالي حوالي 26 ألف جنيه، كما أن سعر الفول المستورد الليتواني حوالي 22 ألف جنيه للطن.

حجم طلب متزايد على الفول البلدي والمستورد

وأضاف أبو صدام أن هناك حجم طلب متزايد على الفول البلدي والمستورد مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى صيام الإخوة المسيحيين، ويزداد حجم الطلبات على الفول بحوالي 30% مع دخول شهر رمضان.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن الحكومة تعوِّض العجز من الفول عن طريق استيراد كميات من أستراليا وليتوانيا، حيث يقدر عجز الفول بحوالي 80% ويتم استيرادها من الخارج، كما أن مساحة الأراضي المزروعة فول حوالي 130 ألف فدان هذا الموسم، وموسم الحصاد في شهر 4.

وأوضح أبو صدام أن المصريين يفضلون الفول البلدي، ويرجع ذلك لطعمه الأفضل وجودته العالية، وحجمه الأكبر، بالإضافة إلى سهولة التدميس عن المستورد، كما أن للعادات والتقاليد دورا أيضا.