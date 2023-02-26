سوق الفول يترقب تراجعات أبريل.. و«الفلاحين»: الكيلو بـ33 جنيها

تشهد أنواع الفول الفترة الحالية استقرارا في الأسعار مع ترقب انخفاض الأسعار، في أبريل المقبل، تزامنًا مع بدء موسم حصاد الفول وحلول شهر رمضان المبارك، الذي يكثر فيه شراء وتناول الفول.

زيادة إقبال المواطنين على شراء الفول الفترة المقبلة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن إقبال المواطنين على شراء الفول مستمر طوال العام ويزداد الإقبال أكثر الفترة المقبلة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الحاج أحمد عبد الجواد، أحد تجار البقوليات، إن أسعار الفول المتوفر في الأسواق تختلف وفقا لكل نوع والأسواق غنية بكل الأنواع مثل الفول البلدي والأخضر والمستورد أيضا حيث إن إقبال المواطنين على شراء وتناول الفول مستمر طوال العام ويزداد في المواسم مثل شهر رمضان وصيام الأقباط.

وأوضح عبد الجواد أن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تقوم العديد من ربات البيوت بشراء الفول البلدي وتدميسة بالطريقة الخاصة به ليكون جاهزا على التناول حيث لا تخلوا مائدة طعام في سحور رمضان من الفول كما يقبل الأقباط على شراء وتناول الفول بشكل ملحوظ نظرًا للصيام الخاص بهم وتتراوح أسعار الفول المعلب في الأسواق بين 12 إلى 15 جنيها.

انخفاض اسعار الفول الفترة المقبلة

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لـ«الوطن»، إن سعر كيلو الفول البلدي يبلغ عند تجار التجزئة 33 جنيها وطن الفول البلدي عريض الحبة 25.500 جنيه، ورفيع الحبة 26.500 جنيه، وطن الفول المستورد الأتواني 20,000 جنيه، والأسترالي 23.000 جنيه، بينما يسجل الفول الأخضر في الأسواق 10 جنيهات.

وأضاف أبو صدام، أنّ هناك استقرارا في الأسعار متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، نظرا لحصاد موسم الفول شهر ابريل القادم و اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.