«الثلاثي المرح» ينشرون البهجة في كل مكان: هدفنا إسعاد الأطفال والكبار مجانا

التقى الإعلامي أحمد يونس، بثلاثة أشخاص هدفهم إدخال السعادة والسرور ‏على المواطنين بدون مقابل هم: شيكو، جون، طارق، وجاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «‏أتوبيس السعادة»، المعروض عبر فضائية «‏dmc‏».‏

شيكو: الفرحة لا تقتصر على الطفل المريض فقط

وقال شيكو، مجسد شخصية «مهرج»، إنه يجسد شخصية مهرج «كلاون»، وجاءت ‏تلك الفكرة بعد مرض ابن أخيه بمرض السرطان، إذ كان يقوم بدور «الكلاون» ‏من أجل إدخال السعادة والسرور على قلب الطفل وتخفيف الألم عنه كون ‏‏«الكلاون» شخصية الأطفال المفضلة، لذلك دمج شخصيتين وجسد دور «طبيب كلاون».

وأشار إلى أنه لاحظ أن تلك الفكرة تأتي بنتيجة إيجابية، لذلك قرر ‏التوسع في تنفيذها على مستوى مستشفى السرطان، ومن ثم عديد من ‏المستشفيات ودور الأيتام، حتى توجهنا لفكرة إسعاد الأطفال في الشوارع، لأن ‏الفرحة لا تقتصر على الطفل المريض فقط.

‏وأضاف «جون»، مجسد شخصية «مهرج»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس، أن أي شخص قرر إسعاد ‏الآخرين حوله يجد نفسه فرحًا بشكل تلقائي، كون فكرة رؤية الأشخاص يبتسمون ‏عظيمة للغاية، لافتًا إلى أن الشخص عندما يجد الجميع حوله ويحاولون إسعاده تؤثر ‏بشكل إيجابي للغاية.‏

تعاون منذ 3 ‏سنوات في مبادرة «فرح تفرح»

كشف طارق، مجسد شخصية «بابا نويل»، إلى أنه التقى كلا من ‏جو وشيكو في العديد من المناسبات الخيرية، لذلك قررنا التعاون والتشارك منذ 3 ‏سنوات في عمل مبادرة «فرح تفرح»، موضحًا أن كل شخص منهم كان يعمل ‏بشكل منفرد في البداية.‏