«الثلاثي المرح» ينشرون البهجة في كل مكان: هدفنا إسعاد الأطفال والكبار مجانا
كتب:
شريف سليمان
06:05 م | الجمعة 03 مارس 2023
الثلاثي المرح
التقى الإعلامي أحمد يونس، بثلاثة أشخاص هدفهم إدخال السعادة والسرور على المواطنين بدون مقابل هم: شيكو، جون، طارق، وجاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، المعروض عبر فضائية «dmc».
شيكو: الفرحة لا تقتصر على الطفل المريض فقط
وقال شيكو، مجسد شخصية «مهرج»، إنه يجسد شخصية مهرج «كلاون»، وجاءت تلك الفكرة بعد مرض ابن أخيه بمرض السرطان، إذ كان يقوم بدور «الكلاون» من أجل إدخال السعادة والسرور على قلب الطفل وتخفيف الألم عنه كون «الكلاون» شخصية الأطفال المفضلة، لذلك دمج شخصيتين وجسد دور «طبيب كلاون».
وأشار إلى أنه لاحظ أن تلك الفكرة تأتي بنتيجة إيجابية، لذلك قرر التوسع في تنفيذها على مستوى مستشفى السرطان، ومن ثم عديد من المستشفيات ودور الأيتام، حتى توجهنا لفكرة إسعاد الأطفال في الشوارع، لأن الفرحة لا تقتصر على الطفل المريض فقط.
وأضاف «جون»، مجسد شخصية «مهرج»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس، أن أي شخص قرر إسعاد الآخرين حوله يجد نفسه فرحًا بشكل تلقائي، كون فكرة رؤية الأشخاص يبتسمون عظيمة للغاية، لافتًا إلى أن الشخص عندما يجد الجميع حوله ويحاولون إسعاده تؤثر بشكل إيجابي للغاية.
تعاون منذ 3 سنوات في مبادرة «فرح تفرح»
كشف طارق، مجسد شخصية «بابا نويل»، إلى أنه التقى كلا من جو وشيكو في العديد من المناسبات الخيرية، لذلك قررنا التعاون والتشارك منذ 3 سنوات في عمل مبادرة «فرح تفرح»، موضحًا أن كل شخص منهم كان يعمل بشكل منفرد في البداية.