حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية من خلال الدجل والشعوذة 4 أيام على ذمة التحقيق.

عصابة تمارس الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية قاما بمزاولة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يُبدي من خلالها قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما هاتفي محمول بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

الموقف القانوني

يقول المحامي أشرف ناجي، خلال حديثه مع «الوطن»، إن المتهم يجد سهولة في كسب المال عن طريق الإنترنت من خلال استدراج الآخرين والتفنن في إقناعهم حتى يستولي على أموالهم، دون معرفته بأن ممارساته يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة للحبس والغرامية المالية.

وأوضح «ناجي»، أن القانون حدد عقوبة رادعة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال الآخرين، وحدد عقوبة يواجهها النصاب الإلكتروني هي الحبس 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه، أو يعاقب المتهم بإحدى العقوبتين.