حبس شخص 4 أيام بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة والنقد الأجنبي بالقاهرة بجريمته أمام جهات التحقيق في جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات، بحيازته للمخدرات والعملات الأجنبية المضبوط بها، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وضبط رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وقام رجال الشرطة بضبط المتهم خلال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة السيدة زينب، إذ عثر رجال الشرطة بحوزته على عملات محلية وأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أيمن محفوظ المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.