موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تطورات جديدة في حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة، بعد الإعلان عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده البلاد بداية من غد السبت، مثلما حدث يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وشهدت عديد من المحافظات، ارتفاعا ملحوظا في الحرارة على مدار اليومين الماضيين، حيث كسرت حاجز 32 درجة، لذا يكثر التساؤل عن موعد انكسار الموجة الحارة.

موعد انكسار الموجة الحارة

أشارت الأرصاد الجوية، إلى انكسار الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، اعتبارا من الإثنين المقبل، تأثرا بدخول كتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

توقعات درجات الحرارة الجمعة 3 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

توقعات درجات الحرارة السبت 4 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الأحد 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.